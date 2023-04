Trumpa obžaloba šokovala, je však pripravený bojovať, hovoria jeho právnici

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová má šancu stať sa novou najvyššou predstaviteľkou NATO. Viacero členských krajín navrhuje, aby von der Leyenová prevzala vedenie aliancie v októbri tohto roka. Čítaj ďalej

S odvolaním sa na diplomatický zdroj to v piatok uviedli britské noviny The Sun. TASR informácie prevzala od agentúry Reuters.

Očakáva sa, že súčasný generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg ukončí svoje pôsobenie vo funkcii podľa plánu v októbri. Jeho mandát predĺžili trikrát a na tomto poste je celkovo už takmer deväť rokov.

Britské zdroje pre The Sun tiež povedali, že Londýn by pravdepodobne vetoval vymenovanie von der Leyenovej, bývalej nemeckej ministerky obrany, a to vzhľadom na jej slabé výsledky vo vedení ozbrojených síl.

Nemecké noviny Welt am Sonntag informovali, že k popredným kandidátom na Stoltenbergovho nástupcu sú španielsky premiér Pedro Sánchez a britský minister obrany Ben Wallace. (TASR)