Harrisová nazvala prezidentku Tanzánie šampiónkou demokracie

Americká viceprezidentka Kamala Harrisová označila prezidentku Tanzánie za šampiónku demokracie. Samia Suluhu Hassanová je prvou ženou v tejto funkcii v Tanzánii.

Hospodársky rast, viac práv

Kamala Harrisová uviedla, že počas svojej návštevy tejto východoafrickej krajiny budú diskutovať o demokracii, dobrom vládnutí, dlhodobom hospodárskom raste a klimatickej kríze.

"Pokiaľ ide o hospodársky rast, dobrá správa vecí verejných poskytuje predvídateľnosť, stabilitu a pravidlá, do ktorých musia podniky investovať," povedal Harrisová.

Nedávne rozhodnutia Tanzánie, ako zrušenie zákazu zhromaždení opozície a podpora väčšej slobody tlače, označila za "dôležité a zmysluplné kroky" smerujúce k demokratickým reformám. Hassanová sa dostala k moci ako členka vládnucej strany a zrušila niektoré z represívnejších nariadení.

Hassanová sa stala prezidentkou v marci 2021 po úmrtí svojho predchodcu, autoritárskeho lídra Johna Magufuliho.

Spomienka na obete terorizmu

Harrisová si vo štvrtok tiež položením venca uctila pamiatku obetí teroristického útoku proti veľvyslanectvu USA z roku 1998 v hlavnom meste Dar es Salaam.

Islamisti napojení na al-Káidu vtedy simultánne zaútočili na veľvyslanectvá USA v Dar es Salaame a kenskom Nairobi. O život celkovo prišlo viac ako 200 ľudí a ďalších vyše 5000 utrpelo zranenia.

Harrisová do Tanzánie pricestovala v stredu večer z Ghany. V piatok odcestuje do Zambie. Ide o súčasť snáh zameraných na posilnenie vplyvu USA v Afrike, kde presadzujú svoje vlastné záujmy Čína a Rusko. Naspäť do Washingtonu by mala odcestovať v nedeľu. (TASR)