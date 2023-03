Musk s expertami vyzvali na pozastavenie vývoja výkonnej umelej inteligencie

Turecko udržiava dialóg s Ukrajinou i s Ruskom, povedal turecký prezident Erdogan po schôdzke s prezidentkou Maďarska Novákovou. Turecko podľa jeho slov nepôjde do vojny a on osobne sa bude venovať otázke nelegálnych migrantov. Čítaj ďalej

Erdogan pripomenul, že jeho krajina urobila veľa pre obnovenie prepravy obilia, avšak 44 percent tejto komodity sa cez Čierne more dostáva do Európy, pričom ruský prezident Putin by bol radšej, keby sa obilie dostalo do chudobných afrických krajín. "Tento tovar by mal byť prepravený do najmenej rozvinutých krajín," podčiarkol.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Turecký prezident vyjadril želanie čo najskoršieho prímeria medzi bojujúcimi stranami a poznamenal, že vojna na Ukrajine si vyžaduje diplomatické riešenie.

Nováková podotkla, že Maďarsko, ktoré susedí s Ukrajinou, žije v bezprostrednom ohrození, pričom na jej území zomreli aj príslušníci tamojšej maďarskej menšiny.

"Podporujeme integritu Ukrajiny a odsudzujeme Putinovu agresiu. Je nutné čo najskôr dosiahnuť prímerie a mierové rokovania," zdôraznila maďarská prezidentka, podľa ktorej je však potrebný spravodlivý mier. Podčiarkla, že vojna nesmie ďalej eskalovať.

Nováková informovala Erdogana o ďalšej pomoci Maďarska Turecku po ničivom zemetrasení vo forme financií, zdravotných potrieb, liekov aj o maďarskej ponuke obnovy zničených miest. Erdogan sa poďakoval za pomoc Maďarska a označil ho za strategického partnera.

Maďarská hlava štátu o ilegálnej migrácii povedala, že Turecko má kľúčovú úlohu pri jej zastavení smerom k EÚ. "Sme za rozšírenie, pokiaľ ide o úniu, predovšetkým o krajiny západného Balkánu," dodala. K otázke rozširovania NATO pripomenula, že vstup Fínska už maďarský parlament schválil, pričom poslanci už diskutujú o vstupe Švédska.

Erdogan ubezpečil Novákovú, že Turecko pomôže Maďarsku v zabezpečení jeho energetickej bezpečnosti, a že cez plynovod Turecký prúd bude aj naďalej dodávaný zemný plyn.

(TASR)