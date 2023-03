Bývalý viceprezident USA Pence musí vypovedať v súvislosti s vyšetrovaním Trumpa

Maďarská prezidentka Nováková podpísala zákon ratifikujúci vstup Fínska do Severoatlantickej aliancie. Hlava štátu to uviedla na Twitteri a súčasne vyjadrila nádej, že poslanci maďarského parlamentu čoskoro ratifikujú aj vstup Švédska do NATO. Čítaj ďalej

Nováková poznamenala, že telefonicky hovorila s fínskym prezidentom Saulim Niinistöm, ktorý sa poďakoval za maďarskú podporu. "Dohodli sme sa na posilnení maďarsko-fínskych vzťahov," dodala prezidentka. Poslanci maďarského parlamentu v pondelok večer a v utorok viedli rozpravu k ratifikácii vstupu Švédska do aliancie. Opozícia podľa internetového vydania denníka Népszava chcela okrem iného vedieť, či parlament bráni vstupu Švédska do NATO kvôli Turkom alebo Rusom. Štátny tajomník rezortu diplomacie Péter Sztáray v reakcii na vystúpenia opozičných poslancov okrem iného poukázal na niekoľko negatívnych a urážlivých švédskych postojov voči Maďarsku v uplynulých rokoch. "Nechceme sa miešať do švédskej vnútornej politiky, ale na základe vzájomného rešpektu by sme očakávali, že to bude platiť aj naopak. Najmä ak sa táto krajina veľmi chce stať naším spojencom," podčiarkol Sztáray. Parlament v pondelok schválil návrh ratifikovania vstupu Fínska do NATO. Za návrh hlasovalo 182 poslancov, proti boli šiesti. (TASR)