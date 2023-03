Nemecký protimonopolný úrad začal preverovať Microsoft

Hnutie Sme rodina nepodporí paušálnu 500-eurovú odmenu za účasť vo voľbách, oznámil predsedu hnutia a parlamentu Kollár, ktorý považuje návrh za diskriminačný voči ďalším voľbám. Čítaj ďalej

Ako poznamenal, pre niekoho sú najdôležitejšie parlamentné voľby, pre iného prezidentské či voľby do Európskeho parlamentu. "Keby sme každému mali dať po 500 eur, je to desať miliárd. Z tohto dôvodu je to neuskutočniteľné," podotkol.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Peniaze z mimoriadnej dane pre rafinérie je podľa Kollára dobré adresne použiť a dať ich tým najnúdznejším. "Ale za to, aby každý dostal paušálne 500 eur, za to rozhodne nie sme," podotkol.

K rétorike o možnom falšovaní volieb povedal, že neverí, že voľby budú falšované. Za krok k transparentnosti považuje napríklad návrh zákona o povinnom zverejňovaní zápisníc, ktorú parlament posunul do druhého čítania.

Predseda OĽANO a poslanec Igor Matovič navrhuje v novele zákona o podmienkach výkonu volebného práva za účasť na tohtoročných voľbách 500 eur pre každého voliča. Rokovanie o návrhu sa začalo v parlamente v utorok. (TASR)