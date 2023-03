Bývalý špeciálny prokurátor Kováčik zostáva vo väzení, ústavný súd odmietol jeho sťažnosť

Dôležité

Bývalý policajt Peter Koščo na súde spochybňuje svedectvá bývalého šéfa finančnej polície Bernarda Slobodníka. Tvrdí o ňom, že Slobodník klamal v rozhovoroch, ktoré poskytol niektorým médiám. Čítaj ďalej

Klamal podľa neho dokonca i na súde, keď vypovedal o GPS zariadení, ktoré si v minulosti našiel na aute. Bolo to ešte v čase jeho pôsobenia v polícii.

Koščo tvrdí, že Slobodník chcel len fingovať, že ho niekto sleduje. Bol to vraj práve on s exkolegom Marekom Švarcom z polície, kto Slobodníkovi dodali nájdené GPS zariadenie.

„(Slobodník) Chcel, aby sme to namontovali na jeho auto, aby to tam bolo z jeho pohľadu do budúcna, keď to bude potrebovať využiť,“ tvrdí na súd Koščo. Dialo sa to v čase, keď vyšlo najavo sledovanie Maroša Žilinku, Petra Šufliarskeho a Daniela Lipšica.

Expolicajt dodáva, že na svoje tvrdenia má dôkaz, nahrávku, ktorá zachytáva túto žiadosť Slobodníka. Je vraj „uložená na bezpečnom mieste“, a to niekde u exkolegu Švarca.

Koščo a Švarc si už v minulosti nahrali Slobodníka aj počas iného rozhovoru v aute. Touto nahrávkou sa dnes snaží obhajoba Slobodníka kompromitovať a vytiahli ju hneď v úvode procesu s Kováčikom. Ide o rozhovor, počas ktorého sa Slobodník zaujímal, či si dvojica jeho kolegov nespomína na niektoré detaily k veciam, o ktorých sa chystal vypovedať. Rozhovor prebehol v čase, keď sa Slobodník chystal priznať k vlastnej trestnej činnosti a chcel začať spolupracovať.

Expolicajt Koščo vypovedá na súde na žiadosť Kováčikových obhajcov. Okrem iného tvrdí aj to, ako Slobodník v minulosti chodieval za šéfom OĽaNO Igorom Matovičom. Dialo sa tak vraj nielen po vražde, ale aj pred vraždou Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Takýchto stretnutí vraj bolo približne pätnásť, Koščo a Švarc na stretnutia údajne Slobodníka vozili na aute.

Obhajcovia sa otázkami na Košča snažia vykresliť Slobodníka ako labilného človeka, ktorý bral lieky na psychiku a ktorý si rád vypil. Slúži to na spochybnenie jeho vierohodnosti, keďže Slobodník patrí k hlavným svedkom v Kováčikovej kauze.

Identicky ako Koščo vypovedal v pondelok na súde následne aj Švarc, ktorý od konca minulého roka taktiež už nie je v polícii. (SME)