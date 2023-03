Mladí ho užívajú ako drogu, britská vláda sa chystá kriminalizovať rajský plyn

Bielorusku hrozia ďalšie sankcie Európskej únie, ak prijme ruské jadrové zbrane, vyhlásil šéf zahraničnej politiky Európskej únie Borrell. Prijatie zbraní nazýva nezodpovednou eskaláciou. Čítaj ďalej

"Ak by Bielorusko prijalo ruské jadrové zbrane, znamenalo by to nezodpovednú eskaláciu a hrozbu pre európsku bezpečnosť. Bielorusko to stále môže zastaviť, je to jeho voľba," uviedol Borrell.

(TASR)