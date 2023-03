V Berlíne sa koná referendum. Ľudia rozhodujú, či sa mesto bude usilovať dosiahnuť klimatickú neutralitu skôr

V Berlíne sa koná referendum. Obyvatelia rozhodujú, či sa mesto bude usilovať dosiahnuť klimatickú neutralitu už do roku 2030. To je o 15 rokov skôr, než je cieľ nemeckej spolkovej vlády.

Hlasovacie miestnosti sa otvorili o 8. hodine SELČ a zavrú ich o 18. hodine. Na schválenie je potrebný súhlas väčšiny účastníkov a účasť - aby bolo referendum platné - musí dosiahnuť najmenej 25 percent oprávnených voličov. Celkový počet obyvateľov Berlína je približne 3,7 milióna, z čoho 2,54 milióna sú oprávnení účastníci hlasovania.

Referendum iniciovalo environmentálne hnutie Klimaneustart po tom, ako za štyri mesiace vyzbieralo približne 260-tisíc podpisov. Títo aktivisti sa usilujú vyvíjať nátlak na vládu v spolkovej krajine, ktorú tvorí hlavné mesto Berlín, aby úsilie v oblasti klimatických opatrení urýchlila, píše agentúra DPA.

Na dosiahnutie klimatickej neutrality je potrebné znížiť škodlivé emisie zo spaľovacích motorov áut, lietadiel, vykurovacích zariadení, elektrární či priemyslu o približne 95 percent v porovnaní s hodnotami z 90. rokov minulého storočia, pripomína DPA.

Nemecký spolkový kancelár Olaf Scholz a berlínska starostka Franziska Giffeyová vyjadrili skepticizmus v spojitosti s dosiahnutím tohto cieľa do roku 2030. Giffeyová iniciatívu v tejto oblasti označila za dôležitú. Dodala však, že Berlínu sa klimatickú neutralitu do roku 2030 dosiahnuť nepodarí.

Nemecká vláda v máji 2021 schválila nový klimatický zákon, na základe ktorého by malo byť Nemecko do roku 2045 klimaticky neutrálne. Európska únia sa zaviazala dosiahnuť túto neutralitu do roku 2050.

Uhlíková neutralita znamená dosiahnuť rovnováhu medzi emisiami uhlíka a ich pohlcovaním z atmosféry do tzv. uhlíkových zachytávačov, vysvetlil na svojej oficiálnej webovej stránke Európsky parlament. Za takéto zachytávače uhlíka možno podľa europarlamentu považovať všetky prírodné alebo umelo vytvorené systémy, ktoré pohlcujú viac uhlíka, ako ho vyprodukujú. (TASR)