Nebudem sa toho zúčastňovať. Proti Netanjahuovej reforme súdnictva vystúpil prvý člen vlády

Izraelský minister obrany Joav Galant vyzval na zastavenie kontroverznej reformy súdnictva. Prehlbujúca sa vnútorná roztržka vyvolaná snahou reformu presadiť podľa neho predstavuje bezprostrednú hrozbu pre bezpečnosť krajiny.

Ide o prvý verejný nesúhlas s touto reformou z radov izraelskej vlády. Od začiatku januára, keď boli verejnosti predstavené návrhy zmien v justícii, sa v Izraeli konajú masové demonštrácie proti týmto reformám.

Vyzýva na rokovania s opozíciou

Gallant požiadal koalíciu vedenú izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom, aby počkala so schvaľovaním reformy súdnictva do skončenia židovského sviatku pesach, ktorý sa tento rok začína 5. apríla. Podľa jeho slov je o navrhovaných zmenách potrebné rokovať s opozíciou.

Šéf izraelskej obrany sa obáva, že plánovaná reforma predstavuje hrozbu pre bezpečnosť krajiny. "Nebudem sa toho zúčastňovať," povedal Gallant.

Nespokojnosť s reformou justície vzrástla v uplynulých týždňoch aj v izraelskej armáde, ktorú Izraelčania považujú za najrešpektovanejšiu inštitúciu v krajine. Niektorí záložníci v uplynulých týždňoch pohrozili ukončením svojej dobrovoľnej služby.

"Zo všetkých strán sa ozývajú pocity hnevu, bolesti a sklamania s intenzitou, s akou som sa doteraz nestretol," uviedol Gallant.

Návrh reformy súdnictva

Vládny návrh reformy justície by umožnil parlamentu zrušiť rozhodnutia najvyššieho súdu a Netanjahuovej koalícii v Knesete by dal konečné slovo pri všetkých vymenovaniach sudcov.

Netanjahuovi spojenci tvrdia, že plán je potrebný na obmedzenie toho, čo považujú za nadmerné právomoci nevolených sudcov.

Odporcovia vládnej reformy však tvrdia, že by zničila systém bŕzd a protiváh v krajine, a to sústredením moci do rúk Netanjahua a jeho vládnej koalície. Poukazujú aj na to, že Netanjahu, ktorý je súdený pre obvinenia z korupcie, je v konflikte záujmov. (TASR)