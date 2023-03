Sunak privítal Netanjahua vo svojom sídle. Hanba, kričali protestujúci

Izraelský premiér Netanjahu sa v Londýne stretol s britským kolegom Sunakom. V blízkosti sídla premiéra na ulici Downing Street sa ozývali hlasné pokriky protestujúcich: "Hanba!" v hebrejčine.

Demonštranti mávali izraelskými vlajkami a mali plagáty s nápismi, že ich cieľom je "zachrániť izraelskú demokraciu". Netanjahu doma čelí vlne protestov vyvolanej návrhom justičnej reformy, ktorá podľa kritikov posúva Izrael smerom k autokracii.

Jeden pútač oproti vchodu do sídla britského premiéra Netanjahua nazýval "diktátor na úteku" .Izraelská nacionalistická a náboženská koalícia schválila zákon, ktorý Netanjahua chráni pred vyhlásením za nespôsobilého vládnuť.

Netanjahuov úrad informoval, že premiér sa má v rozhovoroch s britským premiérom Sunakom sústrediť na "iránsku otázku". Bude žiadať vytvorenie "jednotného medzinárodného frontu proti Iránu, aby sa zastavil jeho jadrový program".

"Obaja lídri majú diskutovať aj o posilňovaní strategických vzťahov Izraela so Spojeným kráľovstvom a o rozširovaní bezpečnostnej a spravodajskej spolupráce," dodal Netanjahuov úrad. Izraelský premiér sa má stretnúť aj ministerkou vnútra Suellou Bravermanovou a diskutovať s ňou o boji proti "celosvetovému terorizmu".

V posledných týždňoch Izrael blokujú protesty, ktoré sprevádzajú potýčky s políciou. Netanjahua súdia pre spreneveru, sklamanie dôvery a prijatie úplatkov. Súvisí to so sériou škandálov, do ktorých sú zapletení jeho bohatí spojenci a vplyvní mediálni magnáti. Netanjahu obvinenia odmieta. (TASR)