Európska centrálna banka bude možno kvôli inflácii zvýšiť úrokové sadzby aj v máji

Pôdohospodárska platobná agentúra predlžuje termín na podávanie žiadostí o priame podpory bez sankcií. Vychádza tak v ústrety požiadavke poľnohospodárov, keďže nie je k dispozícii definitívna podoba legislatívy na obdobie 2023 až 2027.

Agentúra priblížila, že pôvodný termín na podávanie žiadostí bol od 17. apríla do 15. mája bez sankcií a následne od 15. mája do 31. mája so sankciou. Sankcia v tomto prípade znamená, že ak žiadateľ predloží úplnú žiadosť po 15. máji, a najneskôr do 31. mája, výška jeho podpory by sa za každý začatý pracovný deň po 15. máji znížila o percento. Aktuálne to bude vyzerať tak, že agentúra nebude uplatňovať sankcie na žiadosti podané do konca mája. Tento krok sa týka iba tohto roka, keďže ide o prechodné obdobie.

Agentúra dodala, že slovenskí poľnohospodári môžu každoročne žiadať o priame podpory, pričom podmienky na ich poskytovanie upravuje legislatíva EÚ a Slovenska. Priame podpory sú vyplácané zo štátneho rozpočtu a refundované z rozpočtu EÚ. Tento rok je prvý z nového programového obdobia rokov 2023 až 2027. (TASR)