Odbory vo Francúzsku znova štrajkujú, Macron od dôchodkovej reformy neustúpil

Britská vláda neplánuje robiť zmeny v návšteve kráľa Karola III. vo Francúzsku. "Určite nebudeme Jeho Veličenstvu v tejto veci diktovať, čo má robiť. Rozhodnúť sa musí ono," povedal novinárom britský premiér Sunak. Čítaj ďalej

Karol III. a jeho manželka Kamila majú byť vo Francúzsku od nedele do stredy, potom majú odcestovať do Nemecka. Budú to ich prvé štátne návštevy v zahraničí od začiatku Karolovho panovania po smrti kráľovnej Alžbety II. vlani 8. septembra.

Kráľ Karol III. sa pripojí k francúzskemu prezidentovi Macronovi na spomienkovom obrade pri Víťaznom oblúku v Paríži a zúčastní sa s ním na bankete na zámku vo Versailles. Potom pôjde do mesta Bordeaux na juhozápade Francúzska.

Niektorí francúzski opoziční politici majú pochybnosti, či by sa mala návšteva realizovať, vzhľadom na to, že protimacronovskí protestujúci sa dostávajú do zrážok s poriadkovou políciou. Karola III. čakajú aj ulice plné odpadkov a štrajky v doprave.

"Pozorne sledujeme, ako sa veci vyvíjajú politicky a aj celá bezpečná situácia," povedal pre AFP zdroj na britskom veľvyslanectve v Paríži. "Budeme to robiť až do samotnej návštevy." Organizátori kráľovskej návštevy na oboch stranách uviedli, že súčasné nepokoje monitorujú a hodnotia. (TASR)