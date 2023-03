Lekárski odborári žiadajú prešetriť prerozdelenie peňazí nemocniciam od VšZP

O jeden hlas neprešiel v parlamente zákon, ktorý by uchoval teoretickú šancu na postavenie nemocnice Rázsochy z Plánu obnovy, vyhlásil Marek Krajči z OĽaNO s tým, že sa tak neurýchli verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby. Čítaj ďalej

Bývalý minister zdravotníctva upozornil, že legislatívu okrem pôvodnej opozície nepodporili ani poslanci zo SaS, ani napríklad Tomáš Valášek z Progresívneho Slovenska.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Krajči upozornil, že v programovom vyhlásení vlády sa jasne písalo o výstavbe koncovej univerzitnej nemocnice. Po tomto odmietnutí "búcha šampanské v Pente", povedal Krajči.

Poslanec OĽaNO pripomenul, že zhotoviteľ hrubej stavby musí byť vybraný do konca marca 2024, čo je míľnik Európskej komisie, aby sa mohli použiť zdroje z Plánu obnovy.

V súčasných podmienkach to nie je reálne stihnúť. Upozornil, že ak by sa legislatíva prijala, dalo by sa verejné obstarávanie vyhlásiť už júli.

Krajči si vysvetľuje zlyhanie poslancov tlakom zo súkromnej sféry. "Nemocnica Bory nevyhnutne potrebuje zdravotnícky personál. Nie je vhodné, aby dva a pol kilometra vzdušnou čiarou od Borov stála veľká štátna koncová nemocnica," naznačil dôvody nezáujmu niektorých bývalých koaličných poslancov.

Na hlasovaní sa nezúčastnili dvaja poslanci OĽaNO. Krajči to nepovažoval za problém, pretože bol presvedčený o záujme iných poslancov podporiť zlepšenie zdravotnej starostlivosti a nechválenie zákona ho zaskočilo. (SME)