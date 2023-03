Novinár, ktorého v roku 2021 v Saheli uniesli islamisti, sa vrátil do Francúzska.

NATO zaznamenalo náznaky toho, že Rusko požiadalo Čínu o smrtiacu pomoc na podporu vojny na Ukrajine, povedal to generálny tajomník aliancie. Dodal, že čínskej úrady o tom uvažujú. Čítaj ďalej

„Nevideli sme žiadny dôkaz o tom, že by Čína Rusku dodávala smrtiace zbrane, no zaznamenali sme nejaké náznaky, že taká bola požiadavka Ruska, a že je to otázka, o ktorej v Pekingu uvažujú čínske úrady,“ povedal Jens Stoltenberg a varoval, že Čína by nemala Rusku poskytnúť smrtiacu pomoc, pretože by to predstavovalo podporu ilegálnej vojny.

