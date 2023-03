Flagstar Bank prevezme vklady a úvery od skrachovanej Signature Bank

Credit Suisse údajne odmieta ponuku UBS na prevzatie, keďže ju považuje za príliš nízku. Najväčšia švajčiarska banka UBS ponúkla za problémovú dvojku na domácom trhu 941 miliónov eur. Čítaj ďalej

Ponuka, ktorá by poškodila akcionárov

Credit Suisse ju však s podporou svojho najväčšieho akcionára odmieta. Považuje ju totiž za príliš nízku, takže by poškodila akcionárov a zamestnancov, uviedli zdroje oboznámené so záležitosťou.

Švajčiarske regulačné úrady chcú nájsť riešenie pre Credit Suisse ešte pred pondelkovým otvorením trhov, preto sa snažia sprostredkovať dohodu o prevzatí.

Dôvodom snáh o nájdenie urgentného riešenia sú podľa jedného zo zdrojov rýchlo sa zhoršujúce vyhliadky Credit Suisse, ktorá v uplynulom období čelila odlevu v objeme 10 miliárd USD denne.

Regulačné orgány sa preto obávajú, že banka by sa už na budúci týždeň mohla dostať do platobnej neschopnosti, čo by ešte prehĺbilo turbulencie v bankovom sektore a zasiahlo aj ďalšie finančné inštitúty.

Možnosť zoštátnenia

Preto je v hre aj zoštátnenie - plné alebo čiastočné. Vláda uvažuje buď o úplnom prevzatí banky, alebo o tom, že by v Credit Suisse malo významný podiel, ak by prevzatie zo strany UBS stroskotalo.

Akcia Credit Suisse v piatok uzavrela so stratou 8 percent na 1,86 CHF, čo zodpovedá trhovej kapitalizácii 7,4 miliardy CHF (7,5 miliardy eur). UBS ponúkla za akciu Credit Suisse len 0,25 CHF.

(TASR)