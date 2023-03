Trump oznámil, že ho zatknú v súvislosti s úplatkami pre sexuálne partnerky

V Benátkach vyvíjajú stratégiu na boj s nedostatkom pitnej vody. Zvažujú výstavbu zariadení na odsoľovanie morskej vody. Luca Zaia, guvernér regiónu Benátsko, vydal nariadenia proti plytvaniu vodou. Čítaj ďalej

"Máme jeden zdroj, more, ktorý by sme mali využívať. Robia to Izraelčania, robia to aj iné krajiny a mestá, ako Dubaj, kde sú záhrady a palmy," povedal Zaia.

Premena vody je energeticky náročná

Guvernér si podľa svojich slov uvedomuje energetickú náročnosť projektu. "Premena slanej vody na sladkú si vyžaduje veľké množstvo energie. Teraz musíme preveriť, ako veľmi by nás táto spotreba elektriny zaťažila," dodal.

Vzhľadom na nedostatok vody vyzval guvernér obyvateľov regiónu, aby ňou neplytvali. To sa okrem iného týka napríklad aj zavlažovania záhrad, čo by mali obmedziť.

Nadpriemerné teploty

V Taliansku sú v súčasnosti vyššie teploty, než býva zvykom. Teploty na severe krajiny sú o 1,44 stupňa Celzia vyššie, než je priemer pre toto obdobie roka.

Hladiny veľkých jazier, ako Lago di Garda, Lago di Como a Lago Maggiore prudko klesli. Združenie poľnohospodárov Coldiretti varovalo, že to môže mať na odvetvie vážne dosahy. (TASR)