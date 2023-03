Viedenská polícia varuje pred hrozbou pre sýrske inštitúcie

Rozhodnutie USA neposlať stíhačky Ukrajine nezmenia poľské migy, oznámil Biely dom. Poľský prezident Duda po stretnutí s českým prezidentom Pavlom oznámil, že Varšava pošle Ukrajine štyri bojové lietadlá MiG-29. Čítaj ďalej

"Nemení to náš kalkul týkajúci sa stíhačiek F-16," povedal novinárom hovorca americkej Rady pre národnú bezpečnosť Kirby. Ani krok Poľska "to neovplyvní, nezmení to," dodal.

Ukrajina opakovane žiada spojencov, aby jej poslali stíhačky, hoci v prvom rade žiadala stíhačky F-16 americkej výroby.

"Môžeme povedať, že skutočne teraz posielame migy na Ukrajinu," potvrdil poľský prezident. Poľsko ich teraz má k dispozícii desať. "V najbližších dňoch, ak si dobre pamätám, dáme Ukrajine štyri lietadlá. Budú plne funkčné, ostatné sú v servise a budú sa postupne odovzdávať," spresnil postup Duda. Ukrajinskí piloti migy dobre ovládajú a môžu na nich lietať bez ďalšieho výcviku.

"Sú to tie migy, ktoré sme na začiatku 90. rokov prevzali po armáde Nemeckej demokratickej republiky. A tieto migy sú stále funkčné," dodal. Vzhľadom na technické možnosti ide zrejme o posledné roky ich fungovania.

Hovorca ukrajinských vzdušných síl Jurij Ihnat vyhlásil, že Ukrajina je "partnerom vďačná". (TASR)