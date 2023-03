Informácie o veku, ale aj počte dávok vakcíny. Nemeckí konšpirátori majú vlastnú zoznamku

Rusko tvrdí, že vypátralo miesto, kde sa zrútil americký dron. Nepotvrdená informácia sa dnes objavila v médiách. Stroj sa má nachádzať v hĺbke asi 900 metrov a ruskí experti ho našli za pomoci podvodného robota. Čítaj ďalej

Sevastopoľský server ForPost napísal, že na mieste teraz hliadkujú plavidlá ruského vojenského námorníctva. Anonymný zdroj ale tiež tvrdil, že neďaleko dronu sa nachádza potrubie plynovodu South Stream.

Tento plynovod, ktorý mal prepravovať ruský plyn cez Čierne more do Bulharska, však nebol nikdy realizovaný a bol zrušený v prospech projektu nazvaného TurkStream, ktorý vedie z Ruska do európskej časti Turecka. Avšak aj ruská tajná služba FSB vlani tvrdila, že zmarila ukrajinskú sabotáž na plynovode South Stream.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

(ČTK)