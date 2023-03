Čaputová by mala podľa Hegera opäť kandidovať na prezidentku a aj vyhrať

Neschválenie zákona o konkurze je podľa Hegera veľký problém. Dočasne poverený premiér upozornil, že zmeny sú naviazané na plán obnovy. Čítaj ďalej

Heger preto vyzval poslancov, aby k takýmto zákonom pristupovali zodpovedne, keďže sú na ne naviazané veľké finančné prostriedky.

"Je to veľký problém v tomto momente. Prvý míľnik je do konca tohto roka, ďalší je do konca budúceho roka," skonštatoval v súvislosti s plánom obnovy. Odmietnutie novely označil za prekvapenie. Zákon bol podľa neho dobre napísaný.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Heger už podľa vlastných slov komunikoval s ministrom spravodlivosti Karasom, aby našiel riešenie aj vzhľadom na parlamentné lehoty. Podľa rokovacieho poriadku je totiž možné až o pol roka opätovne predložiť rovnaký návrh po tom, ako bol odmietnutý.

Dočasne poverený premiér však podotkol, že aj na prípadnú nápravu treba mať podporu poslancov. Upozornil, že je dôležité, aby zákony viazané na plán obnovy prešli do druhého čítania vzhľadom na lehoty. Deklaroval, že tam je priestor na rokovania o jednotlivých pripomienkach. (TASR)