Španielska korunná princezná Leonor nastúpi do vojenskej školy

Španielska korunná princezná Leonor začne v septembri trojročný vojenský výcvik, aby mohla nastúpiť na trón, uviedla vláda. Leonor je staršia dcéra španielskeho kráľa Filipa VI. a kráľovnej Letizie.

Podpora od ministerky obrany

V októbri dovŕši 18 rokov a preto bude v školskom roku 2023-24 navštevovať Všeobecnú vojenskú akadémiu (AGM) v meste Zaragoza na severovýchode krajiny, uviedla ministerka obrany Margarita Roblesová.

Potom strávi rok v škole námorných síl v severozápadnom regióne Galícia a rok v leteckej škole v juhovýchodnom regióne Murcia.

"Princezná musí absolvovať vojenský výcvik, ako to urobil jej otec, a ako sa to robí aj v iných parlamentných monarchiách. V uplynulých rokoch sme vynaložili značné úsilie na začlenenie žien do ozbrojených síl," dodala Roblesová.

Otcova nasledovníčka

Princezná Leonor by mala koncom mája zmaturovať po dvojročnom študijnom pobyte na strednej škole UWC Atlantic College v britskom Walese.

Ak pôjde v šľapajach svojho otca, po vojenskom výcviku bude pokračovať v štúdiu na niektorej zo španielskych univerzít a potom absolvuje magisterské štúdium v zahraničí.

Filip VI. študoval právo na madridskej univerzite Complutense a potom získal magisterský titul v odbore medzinárodné vzťahy na Georgetownskej univerzite vo Washingtone.

Podľa ústavy sa princezná Leonor po nástupe na trón stane hlavou ozbrojených síl, pripomenul vo vyhlásení španielsky kráľovský palác. (TASR)