Brian May z legendárnej skupiny Queen bol pasovaný na rytiera

Britský kráľ Karol III. pasoval na rytiera Briana Maya, gitaristu a skladateľa legendárnej kapely Queen. Kráľ povýšil 75-ročného hudobníka do šľachtického stavu za zásluhy v hudbe a charite.

Pasovanie prebehlo tradičným položením čepelou meča na rameno.

"Mám z toho radosť a úsmev od ucha k uchu, najmä preto, že to bol kráľ. Veľa to pre mňa znamená. Dúfam, že mi vydrží zdravie - momentálne sa zdá, že som celkom fit, čo je vždy dobré," povedal May ohľadom turné, ktoré kapela zvažuje na tento rok.

May si tak oddnes môže hovoriť sir Brian. Dodal pritom, že sa ho iba o rok mladší kráľ pred ceremoniálom spýtal na kolená, aby sa uistil, či pri obrade zvládne kľačať, čo mu hudobník potvrdil.

Rockový gitarista, ktorý sa tiež venuje astrofizike, sa dlhodobo angažuje v ochrane zvierat. V roku 2005 ho vtedajšia panovníčka Alžbeta II. vyznamenala na komandéra Radu britského impéria.

Tituly a vyznamenania britský panovník udeľuje dvakrát ročne: pri príležitosti svojich narodenín a na Nový rok. Tradícia pochádza zo stredoveku. (ČTK)