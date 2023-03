Zomrel lekár, ktorý svet informoval o skutočnom rozsahu epidémie SARS

Rastie pravdepodobnosť, že Fínsko vstúpi do NATO skôr než Švédsko, vyhlásil švédsky premiér. Kristersson však dodal, že švédske členstvo v NATO je "len otázkou času". Čítaj ďalej

Švédsko a Fínsko požiadali o vstup do NATO už vlani, no ich žiadosť nateraz blokuje Turecko. To totiž tvrdí, že obe severské krajiny sú útočiskom pre skupiny, ktoré Ankara považuje za teroristické. Ankara dáva jasne najavo, že voči členstvu Švédska v NATO má väčšie výhrady ako voči Fínsku. Podľa Kristerssona by to mohlo znamenať, že obe krajiny sa k NATO nepripoja naraz, ako pôvodne zamýšľali.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

"Pravdepodobnosť vstupu (Švédska a Fínska) do NATO v rozdielnom období za zvyšuje. Napokon však nejde o to, či sa Švédsko stane členom Aliancie, ale kedy k tomu dôjde," vyhlásil švédsky premiér.

Na minulotýždňovom stretnutí v Bruseli Turecko uznalo, že obe severské krajiny podnikli konkrétne kroky v súvislosti s jeho výhradami. Všetky tri štáty sa zároveň dohodli, že budú o prístupovom procese do NATO ďalej rokovať. (TASR)