V parlamente predložia Záborskej návrh o pomoci tehotným ženám, rieši interrupcie

Súčasťou programu marcovej schôdze parlamentu bude aj návrh Anny Záborskej o pomoci tehotným ženám. V prípade schválenia budú musieť ženy, ktoré chcú podstúpiť interrupciu, vyplniť dotazník a čakacia doba sa predĺži na 48 hodín.

Pre tento bod v programe sa 31. januára nepodarilo otvoriť schôdzu, strana SaS nezahlasovala za program. Liberáli to vtedy zdôvodnili tým, že predseda parlamentu Boris Kollár zaradil tento bod do programu v rozpore s rokovacím poriadkom.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Poukázali na to, že nebola dodržaná šesťmesačná lehota, počas ktorej nie je možné návrh k tej istej veci opätovne predložiť na rokovanie. Strana Progresívne Slovensko totiž obštrukciou zablokovala návrhy k téme interrupcií a pomoci tehotným ženám na pol roka tým, že poslanec Tomáša Valášek stiahol 3. októbra svoj vlastný návrh k tejto téme.

V prípade schválenia ich návrhu budú musieť ženy, ktoré chcú podstúpiť interrupciu, vyplniť dotazník, kde uvedú dôvod. Návrh vymenúva konkrétne formy, z ktorých si môžu ženy vybrať. Zároveň majú uviesť aj formu antikoncepcie, ktorou sa pred počatím chránili.

Predkladatelia návrhu to zdôvodňujú štatistickým zisťovaním s cieľom pomôcť „zlepšeniu zdravotnej starostlivosti, informovanosti, prevencie a sociálnej pomoci". Návrh počíta s rozšírením povinnej čakacej doby 48 hodín aj na interrupciu zo zdravotných dôvodov. Lehota by nebola povinná len v prípade, ak by bola žena bezprostredne ohrozená na živote.

Podľa návrhu skupiny poslancov má žena pred interrupciou podpisovať informovaný súhlas, kde sa dozvie „aktuálne a podrobné informácie o sociálnej politike štátu". Ak sa rozhodne donosiť a porodiť dieťa so zdravotným znevýhodnením, dostala by po novom od štátu príspevok pri narodení dieťaťa vo výške 3 170,14 eur.

Termín „umelé prerušenie tehotenstva“ navrhujú nahradiť termínom „umelé ukončenie tehotenstva.“ Predkladatelia to zdôvodňujú tým, že pri interrupcii tehotenstvo nie je prerušené, ale ukončené, pretože neexistuje žiadna objektívna možnosť jeho pokračovania.

Návrh tiež dáva žene právo na druhý lekársky posudok, ak jeden lekár konštatuje, že sú splnené podmienky na vykonanie interrupcie zo zdravotných dôvodov. (SITA)