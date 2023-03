Poľský súd oslobodil 32 ľudí, ktorí počas omše demonštrovali za práva žien

Džihádistická organizácia Islamský štát sa prihlásila k zodpovednosti za víkendový bombový útok na šiitské kultúrne centrum na severe Afganistanu. Pri výbuchu prišla o život jedna osoba a osem ďalších utrpelo zranenia. Čítaj ďalej

K útoku došlo v sobotu v meste Mazáre Šaríf v afganskej provincii Balch počas podujatia, na ktorom oceňovali tamojších novinárov.

Regionálna odnož IS známa ako Islamský štát - Chórasán (IS - K) je hlavným rivalom radikálneho vládneho hnutia Taliban. Terčom jej útokov sa často stávajú členovia afganskej šiitskej menšiny, ako aj členovia ozbrojených síl Talibanu. IS - K vystupňoval útoky v krajine po tom, čo sa tam v auguste 2021 opätovne chopil moci Taliban.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

IS v pondelkovom vyhlásení uviedol, že výbušniny boli umiestnené v taške ukrytej v spomínanom kultúrnom centre a že terčmi útoku boli tí, čo pracujú pre inštitúciu, ktorá sa "zapojila do vojny" proti IS.

Ministerstvo vnútra Talibanu spresnilo, že pri atentáte prišiel o život jeden člen ochranky a medzi zranenými boli aj tri deti.

K sobotňajšiemu útoku došlo krátko po atentáte, pri ktorom vo štvrtok v tej istej provincii prišiel o život jej guvernér Dáwúd Muzammil a ďalší dvaja ľudia, pripomína AP. Aj k tomuto útoku sa prihlásil IS. (TASR)