Traja geológovia, ktorí uviazli v zavalenej španielskej banskej chodbe, neprežili

Poľsko si predvolalo amerického veľvyslanca pre konanie nemenovanej TV stanice. Nespresnilo však o akú stanicu ide, ani čím konkrétnym sa previnila. Čítaj ďalej

Poľsko sa už v minulosti dostalo do sporu so Spojenými štátmi v súvislosti so spravodajským kanálom TVN24, ktorý vlastní spoločnosť Discovery a ktorý je kritický voči poľskej vláde. Stanica TVN24 navyše nedávno prispela v Poľsku k búrlivej diskusii, a to odvysielaním dokumentárneho filmu, v ktorom sa tvrdí, že zosnulý Ján Pavol II. vedel o sexuálnom zneužívaní katolíckymi duchovnými skôr, než sa stal pápežom.

Nebolo vak bezprostredne jasné, či sa celá záležitosť predvolania veľvyslanca týka práve tejto stanice. Americká ambasáda vo Varšave sa dosiaľ k informácii nevyjadrila.

"Ministerstvo zahraničných vecí si uvedomuje, že potenciálne dôsledky takéhoto konania (nemenovanej stanice) sú totožné s cieľmi hybridnej vojny zameranej na vyvolanie rozkolov a napätia v poľskej spoločnosti," uviedol poľský rezort diplomacie. (TASR)