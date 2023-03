Na pochod za práva LGBTQ komunity prišlo v Sydney 50-tisíc ľudí vrátane austrálskeho premiéra

Akékoľvek rokovania o ukončení vojny na Ukrajine sa začnú až vtedy, keď Putin pochopí, že nezvíťazí a zastaví svoju agresívnu ofenzívu, povedal nemecký kancelár Olaf Scholz v rozhovore pre CNN. Čítaj ďalej

"Podľa môjho názoru je potrebné, aby Putin pochopil, že s touto inváziou a svojou imperialistickou agresiou neuspeje - a že musí stiahnuť jednotky. To je základom pre rozhovory," poznamenal Scholz.

"Keď sa pozriete na návrh Ukrajincov (o prímerí), je jednoduché chápať, že sú pripravení na mier. Je nevyhnutné niečo spraviť. Musí to (však) urobiť Putin," uviedol.

Na otázku, či by sa mala uzavrieť taká dohoda, ktorá ukončí vojnu s tým, že Ukrajina by sa vzdala znovuzískania anektovaného Krymského polostrova či častí Donbasu na východe krajiny, Scholz povedal, že žiadne rozhodnutie nebude prijaté bez ukrajinskej strany. "Nebudeme rozhodovať za nich. My ich podporujeme," dodal v tejto súvislosti.

Scholz v rozhovore tiež spomenul, že Ukrajina pracuje na dosahovaní pokroku vo všetkých smeroch čo sa týka jej úsilia o členstvo v Európskej únii. Brusel udelil Ukrajine štatút kandidátskej krajiny vlani v júni, štyri mesiace po vypuknutí ruskej invázie.

CNN pripomína, že nemecký kancelár sa v piatok v Bielom dome stretol s americkým prezidentom Joeom Bidenom, ktorý ocenil pomoc, akú Berlín poskytuje Ukrajine. (TASR)