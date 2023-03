V Izraeli protestovalo proti kontroverznej súdnej reforme vyše 160-tisíc ľudí

Dvaja ukrajinskí piloti podstupujú v súčasnosti v USA testy s cieľom zistiť, ako dlho by trval ich výcvik riadenia bojových lietadiel. Schopnosti Ukrajincov posudzujú okrem iného na letových trenažéroch na základni Arizone. Čítaj ďalej

Ide o prvých pilotov z Ukrajiny s týmto cieľom do USA. Americkí predstavitelia podľa zdrojov schválili príchod desiatich ďalších ukrajinských pilotov do krajiny na ďalšie hodnotenie. Doraziť by mohli ešte tento mesiac.

Washington medzitým naďalej mlčí o tom, či pošle bojové lietadlá alebo moderné diaľkovo ovládané drony Kyjevu. USA a spojenci poskytujú Ukrajine množstvo zbraní od rakiet Javelin po raketomety HIMARS, pokročilé stíhačky a najväčšie ozbrojené drony však Ukrajine dosiaľ neprisľúbili. (TASR)