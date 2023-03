Lekári odstránili Bidenovi kožný nádor, prezident je v poriadku

Americký prezident ocenil pomoc, ktorú Nemecko preukazuje Ukrajine vo vojne proti Rusku. Scholz po stretnutí uviedol, že Nemecko bude podporovať Ukrajinu tak dlho, ako bude potrebné. Čítaj ďalej

"Poskytli ste Ukrajine kľúčovú vojenskú podporu a viete, povedal by som, že okrem vojenskej pomoci je intenzívna aj morálna podpora, ktorú Ukrajincom preukazujete. Doma ste zaviedli zmeny - zvýšenie výdavkov na obranu a diverzifikáciu od ruských energetických zdrojov. Viem, že to nebolo jednoduché," povedal Biden po stretnutí so Scholzom v Bielom dome.

Zároveň poďakoval Scholzovi za pomoc s "udržiavaním nátlaku" na ruského prezidenta Vladimira Putina. "Ako spojenci v NATO robíme alianciu silnejšou a schopnejšou," dodal Biden.

"Je to veľmi, veľmi dôležitý rok z dôvodu veľmi nebezpečnej hrozbu voči mieru, ktorá pochádza z vpádu Ruska na Ukrajinu. Je veľmi dôležité, že sme konali spoločne," uviedol Scholz.

Počas krátkeho príhovoru z oválnej pracovne ani jeden z lídrov nespomenul Čínu. USA a Nemecko pritom dávajú stále častejšie najavo svoje obavy, že Peking začne dodávať Rusku zbrane, všíma si AP.

Ide o druhú Scholzovu návštevu v USA od nástupu do funkcie v decembri 2021. (TASR)