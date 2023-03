Príjmy Ruska z vývozu ropy a plynu klesli v januári o takmer 40 percent

Maďarsko a Egypt budú strategicky spolupracovať aj v oblasti atómovej energie, vyhlásil šéf maďarskej diplomacie . Dohoda zahŕňa výmenu skúseností získaných pri výstavbe atómových elektrární a programy vzájomného vzdelávania. Čítaj ďalej

Podľa slov maďarského ministra premiér Orbán podpíše príslušnú dohodu s egyptským prezidentom Abdalom Fattáhom Sísím.

"Ide o obzvlášť dôležitý krok, pretože Egypt a Maďarsko používajú rovnakú technológiu a majú rovnakého dodávateľa pri výstavbe nových blokov atómovej elektrárne," uviedol šéf maďarskej diplomacie.

Maďarská a egyptská strana rokujú aj o príprave dovozu skvapalneného zemného plynu z Egypta. Po realizácii investícií do infraštruktúry v Grécku by ho bolo možné prepravovať do Maďarska po roku 2026.

Súčasťou programu návštevy maďarského ministerského predsedu je i schôdzka s Ahmadom at-Tajjibom, veľkým imámom a rektorom káhirskej sunnitskej mešity al-Azhar, a s koptským pápežom Tawadrosom II. (TASR)