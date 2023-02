USA požiadali Mexiko o vydanie Ovidia Guzmána, syna narkobaróna "El Chapa"

Strata lietadla A-50 by bola významná, pretože je rozhodujúca pre obraz ruského vzdušného bojového priestoru, uviedlo britské ministerstvo obrany. Bieloruskí partizáni tvrdia, že vojenské lietadlo v nedeľu vážne poškodili. Čítaj ďalej

Partizánska organizácia BYPOL uviedla, že pomocou bezpilotných lietadiel zaútočila na letisko Machulishchy 12 km od Minsku, a vážne pirtom poškodila lietadlo včasného varovania a kontroly Beriev A-50.

Oficiálne to však zatiaľ nebolo potvrdené. V prevádzke by však pravdepodobne zostalo šesť operačných lietadiel A-50, čo by ešte viac obmedzilo ruské letecké operácie.

(The Guardian)