Šéf európskej diplomacie hlási pokrok na ceste k normalizácii vzťahov medzi Srbskom a Kosovom

Na ceste k normalizácii vzťahov medzi Srbskom a Kosovom bol zaznamenaný pokrok. Oznámil to šéf európskej diplomacie Josep Borrell, ktorý rokoval so srbským prezidentom Vučičom a kosovským premiérom Kurtim.

Borrell doplnil, že je potrebné ďalšie stretnutie, ktoré sa uskutoční v marci.

"Bol dosiahnutý pokrok, ale stále je potrebné pracovať na tom, aby bolo zabezpečené, že to, čo bolo dojednané, bude aj zavedené," vyhlásil podľa agentúry AFP Borrell.

Srbský prezident označil schôdzku za náročnú. Najbližšie rokovanie sa podľa neho uskutoční 18. marca v Severnom Macedónsku.

Západní predstavitelia v posledných mesiacoch vyvíjajú intenzívny diplomatický tlak na Belehrad a Prištinu, aby prijali pôvodne francúzsko-nemecký plán pre Kosovo, ktoré v roku 2008 jednostranne vyhlásilo nezávislosť od Srbska. To nezávislosť neuznáva a považuje Kosovo za súčasť svojho územia.

Z úryvkov plánu zverejnených médiami vyplýva, že Srbsko a Kosovo by sa síce formálne neuznali, vzájomne by však akceptovali svoju štátnu existenciu v existujúcich hraniciach. Srbsko by tiež muselo prestať brániť Kosovu v členstve v medzinárodných organizáciách.

Plán predpokladá, že v Kosove vznikne územný celok s väčšinovo srbským obyvateľstvom, ktorý bude užívať určitý stupeň autonómie. Vučič dal v otázke Kosova v minulosti opakovane najavo ochotu ku kompromisu. (ČTK)