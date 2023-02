Greenpeace protestovala proti výstavbe diaľnic, na mieste zasahovalo sto policajtov

Joe Biden bude podľa svojej manželky Jill v roku 2024 znovu kandidovať za prezidenta. Bidenová to naznačila v rozhovore so stanicou CNN s tým, že jeho kandidatúru plne podporuje. Čítaj ďalej

Biden ešte formálne vyhlásenie o kandidatúre neurobil, hoci sám už niekoľkokrát spomenul, že má v úmysle sa o druhý mandát uchádzať, píše agentúra Reuters.

"Joe bol v poslednom čase veľmi zaneprázdnený cestou na Ukrajinu a riešením domácich záležitostí. Myslím, že americké záujmy uprednostňuje pred svojimi vlastnými," uviedla Bidenová v odpovedi na otázku, či môžu Američania čoskoro očakávať oznámenie o kandidatúre. Neskôr dodala, že ona sama "nevidí ako možnosť", že by nekandidoval.

Už skôr počas svojej cesty po Namíbii a Keni sa Bidenová novinárov agentúry AP rétoricky spýtala: "Som samozrejme plne za. Koľkokrát to ešte musí povedať, aby ste tomu verili?" Americké médiá tieto slová interpretujú ako ďalší zo série náznakov, že Biden kandidovať naozaj bude.

Téma opätovnej kandidatúry dnes 80-ročného Bidena, už teraz najstaršieho amerického prezidenta vo funkcii, rozdeľuje členov Demokratickej strany. Podľa prieskumu agentúr Ipsos a Reuters publikovaného tento mesiac 71 percent opýtaných uviedlo, že si nemyslí, že by Biden mal znovu kandidovať, a 46 percent opýtaných povedalo, že Biden je pre ďalšiu prácu v úrade "príliš starý". Ak by bol Biden za amerického prezidenta zvolený druhýkrát, odchádzal by z Bieleho domu ako 86-ročný.

Biden podľa Reuters kandidatúru, ak sa pre ňu naozaj rozhodne, neoznámi skôr ako na jar.

V Demokratickej strane sa zatiaľ neobjavil ďalší kandidát, ktorý by sa Bidenovi postavil vo vnútrostraníckych primárkach. Republikáni majú kandidátov už dvoch: bývalého prezidenta Donalda Trumpa a bývalú americkú veľvyslankyňu pri OSN a bývalú guvernérku Južnej Karolíny Nikki Haleyovú. (ČTK, CNN)