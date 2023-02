Vo viacerých mestách Iránu opäť vypukli demonštrácie

Rusko sa podľa ukrajinského prezidenta pokúša vytvoriť nový Berlínsky múr medzi Ukrajinou a Európou. Povedal to počas príhovoru na medzinárodnom filmovom festivale v Berlíne. Čítaj ďalej

„Postupimské námestie bolo po mnoho rokov 'preseknuté' Berlínskym múrom. Formálne rozdeľoval Západný a Východný Berlín. Rozdeľoval slobodný svet a totalitný (svet). A nie je to len o štátnych hraniciach na mape,“ skonštatoval ukrajinský prezident na Berlinale.

Múr podľa neho rozdeľoval „rôzne svetonázory, filozofie, rôzne hodnoty“ a dnes chce Rusko vybudovať rovnaký múr na Ukrajine.

„Múr medzi nami - medzi nami a Európou. Oddeliť Ukrajinu od jej vlastného rozhodnutia a jej vlastnej budúcnosti. Múr medzi slobodou a otroctvom, medzi právom na život a útokmi rakiet, medzi pokrokom a ruinami, ktoré po sebe zanecháva Rusko. Mur medzi civilizáciou a tyraniou,“ pokračoval Zelenskyj s tým, že z tohto všetkého vyplýva logická otázka - na ktorej strane by mali byť kultúra a umenie a či „sú stále mimo politiky?“.

„Kultúra a film môžu byť mimo politiky. Nie však vtedy, ak je to politika agresie. Nie vtedy, keď je to politika masových zločinov, vrážd, teroru, túžby zničiť iné krajiny a iných ľudí. Keď je to politika totálnej vojny. To je politika dnešného Ruska,“ dodal.

(SITA)