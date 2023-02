Španielsko ako prvé v Európe schválilo zákon o platenom menštruačnom voľne

Španielski zákonodarcovia definitívne schválili zákon o zavedení plateného voľna pre ženy, ktoré trpia silnými menštruačnými bolesťami. Španielsko je prvá európska krajín, ktorá presadila takúto legislatívu.

Cieľom zákona, za ktorý hlasovalo v dolnej komore parlamentu 185 poslancov a 154 bolo proti, je prelomiť v tomto smere isté tabu. Španielska ministerka pre rodovú rovnosť Irene Monterová uviedla, že z pohľadu pokroku v oblasti feminizmu je tento deň "historickým". Agentúra AFP pripomína, že "menštruačné" pracovné voľno poskytuje len hŕstka krajín, ako Japonsko, Indonézia či Zambia.

Schválená legislatíva oprávňuje ženy, aby si v prípade bolestivej menštruácie vybrali toľko dní voľna, koľko budú potrebovať. Tzv. nemocenské im bude hradiť štátny systém sociálneho zabezpečenia, a nie zamestnávateľ.

Rovnako, ako pri inom type plateného voľna zo zdravotných dôvodov, musí ženám dočasnú práceneschopnosť odobriť lekár. Presnú dĺžku z týchto dôvodov však nový zákon nestanovuje.

Podľa španielskej spoločnosti pre gynekológiu a pôrodníctvo trpí vážnymi menštruačnými bolesťami približne tretina žien.

Zákon o tzv. menštruačnom voľne názorovo rozdelil politikov a dokonca aj odbory v krajine, konštatuje AFP. Mohlo by totiž dôjsť k stigmatizácii žien pri prijímaní do zamestnania - zamestnávatelia by mohli uprednostňovať mužov. (TASR)