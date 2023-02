Matovič navrhol, aby bol plat poslanca vo výške priemernej mesačnej mzdy

Minister školstva Horecký vidí v návrhu na volebnú odmenu pozitíva. "Môže to byť signál, že na voľbách, demokracii a na názore každého jednotlivca záleží," poznamenal. Doplnil, že podobný mechanizmus je vo Švajčiarsku, a preto v tom nevidí kuriozitu. Čítaj ďalej

Finančná odmena za volebnú účasť podľa Horeckého neznie zle. "Možno by sme ten istý efekt dosiahli aj so 100-eurovou odmenou pre voliča, už len pre to, že tých prostriedkov nemáme dostatok na všetko, čo potrebujeme," skonštatoval.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Korektné nastavenia možnosti odmeniť hlasujúcich za účasť vo voľbách je otázka pre legislatívcov, povedal dočasne poverený šéf rezortu vnútra Mikulec. Vie si však predstaviť, že by sa takéto opatrenie zaviedlo.

Poukazuje pritom na to, že benefity pre voličov za účasť na hlasovaní poskytujú aj iné štáty. "Netvrdím, že by to jednoznačne malo byť, no nehovorím ani to, že by to nemalo byť," povedal Mikulec v stredu pred rokovaním vlády. (SME)