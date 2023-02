Twitter by mohlo mať nového riaditeľa koncom roka, pripustil Musk

Twitter by mohol mať nového riaditeľa koncom tohto roka, povedal Musk. Je to podľa neho dobré načasovanie, pretože očakáva, že platforma bude dovtedy stabilná.

"Myslím, že potrebujem stabilizovať organizáciu a len sa uistiť, že je finančne zdravá a že je jasne stanovený podrobný plán produktov," povedal Musk.

"Neviem, hádam, že pravdepodobne ku koncu tohto roka by bolo dobré načasovanie nájsť niekoho iného, kto by spoločnosť riadil, pretože si myslím, že by mala byť v stabilnej pozícii okolo, viete, koncom tohto roka," dodal na otázku, kedy vymenuje nového riaditeľa.

Musk koncom decembra na Twitteri uviedol, že odstúpi z funkcie generálneho riaditeľa firmy, len čo nájdete niekoho dostatočne bláznivého, aby túto prácu zobral. Dodal, že bude iba riadiť tímy softvéru a serverov.

Musk zbohatol najprv vďaka finančnej stránke PayPal, potom vytvoril SpaceX a Teslu. V posledných mesiacoch je však v centre pozornosti kvôli nákupu sociálnej siete Twitter za 44 miliárd USD.

Musk na summite ponúkal 35-minútovú diskusiu týkajúcu sa obáv z umelej inteligencie, kolapsu civilizácie a možnosti príchodu mimozemšťanov. Otázky týkajúce sa Twitteru sa však neustále vracali. Musk uviedol, že Tesla aj SpaceX sú schopné fungovať aj bez jeho priamej každodennej účasti.

Časopis Forbes odhaduje Muskov majetok na necelých dvesto miliárd dolárov. V rebríčku najbohatších ľudí sveta mu patrí druhá priečka, za francúzskym majiteľom firmy vyrábajúcej luxusný tovar Bernardom Arnaultom. (ČTK)