Nikki Haley oznámila kandidatúru na post amerického prezidenta

Osobné vozidlá zhabané v Lotyšsku ľuďom riadiacim pod vplyvom alkoholu by sa mohli posielať na Ukrajinu. Navrhuje to lotyšská vláda, podľa ktorej by automobily dostali ukrajinskí vojaci brániaci krajinu pred ruskou inváziou. Čítaj ďalej

Lotyšsko vlani zaviedlo prísnejšie tresty pre vodičov pod vplyvom alkoholu. Okrem iného je medzi nimi zhabanie vozidla v prípade, že má vodič viac ako 1,5 promile alkoholu v krvi. Príslušný lotyšský úrad ročne prijímal až 250 zhabaných automobilov, po úprave zákona sa však počet zhabaných vozidiel výrazne zvýšil, uviedla lotyšská stanica LSM. Záchytné parkoviská sú teraz podľa nej zaplnené zhabanými vozidlami. Vozidlá si môže ktokoľvek kúpiť, pretože sú ponúkané v aukciách, v ktorých nie je stanovená žiadna vyvolávacia cena. Zmeny potrebné na to, aby autá namiesto toho získala Ukrajina, teraz pripravuje ministerstvo financií. (ČTK)