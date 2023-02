Vodič usmrtil jednu osobu sťahovacím autom v New Yorku

Dôležitejšie než to, aby Švédsko a Fínsko vstúpili do NATO spoločne je to, aby sa tak stalo čo možno najrýchlejšie. Povedal to v Bruseli generálny tajomník NATO Stoltenberg krátko pred stretnutím ministrov obrany členských krajín Aliancie. Čítaj ďalej

Predstavitelia západných krajín vyjadrili podľa agentúry Reuters presvedčenie, že by bolo lepšie, ak by obe škandinávske krajiny vstúpili do NATO spoločne, keďže by tak bolo jednoduchšie integrovať ich do vojenských štruktúr Aliancie. Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Stoltenberg však naznačil, že hlavnou otázkou nie je to, či budú žiadosti Švédska a Fínska ratifikované spoločne. „Hlavné je, aby boli obe tieto krajiny potvrdené ako riadni členovia (Aliancie) čo najskôr," povedal. "Som presvedčený, že obe sa stanú riadnymi členmi a tvrdo pracujem na tom, aby sa tak stalo čo najskôr," dodal. (TASR)