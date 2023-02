Výbuch plynu a požiar v bytovom dome v Novosibirsku zabil troch ľudí

Vo veku 94 rokov zomrel americký popový skladateľ Burt Bacharach. Ten písal hity pre Arethu Franklinovú alebo Toma Jonesa. Informovala o tom s odvolaním sa na jeho asistentku agentúra AP. Čítaj ďalej

Medzi najznámejšie skladby zosnulého umelca patria I Say a Little Prayer alebo Raindrops Keep Fallin' on my Head z oscarového filmu Butch Cassidy a Sundance Kid.

Okrem troch cien americkej filmovej akadémie mal Bacharach na konte tiež rad ďalších cien, vrátane ôsmich ocenení Grammy.

https://www.youtube.com/embed/-8y0onSG3kg

(ČTK)