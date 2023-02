Dostavba atómovej elektrárne v maďarskom Paksi sa začne v roku 2024

Jána Gálika neustále prekvapuje schopnosť úradníckej armády kopnúť školstvo smerom, akým by sme sa nemali uberať. V knihe Kriedou alebo mečom zobral jeho osud do vlastných rúk, sleduje vyhorených učiteľov a žiakov, ktorí sa nevedia zmestiť do kože. (SME)