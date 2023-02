Lavrov navštívil Mali, sľúbil podporu miestnej armáde. Ponúkol aj potraviny

Rusko bude naďalej pomáhať Mali s vylepšovaním vojenských kapacít, uviedol ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov počas návštevy tejto západoafrickej krajiny.

Lavrov pricestoval do malijskej metropoly Bamako v noci na utorok, privítal ho tamojší minister zahraničných vecí Abdoulaye Diop.

Ponuka zbraní aj potravín

Šéf ruskej diplomacie navštívil Afriku od júla už tretíkrát v snahe o zvýšenie vplyvu Ruska na africkom kontinente v čase pokračujúcej ruskej vojny na Ukrajine, pripomína agentúra AFP.

Moskva podľa Lavrova tiež dúfa, že do Mali začne čoskoro vyvážať pšenicu, hnojivá a ropné produkty.

Mali sužuje povstanie skupín napojených na al-Káidu a Islamský štát (IS) od roku 2012. Násilnosti, ktoré vtedy vypukli na severe krajiny, sa neskôr rozšírili do ďalších oblastí, ako aj do susedných štátov Burkina Faso a Niger.

Vojenská vláda

Západné krajiny sa obávajú, že v Mali sa bude viac angažovať ruská súkromná polovojenská Vagnerova skupina, ktorá po boku ruskej armády bojuje na Ukrajine.

Malijská vláda, ktorá sa k moci dostala v roku 2021 po vojenskom prevrate, tvrdí, že ruské sily prítomné v krajine nie sú žoldnieri, ale vojaci, ktorí pomáhajú miestnym silám s výcvikom pri používaní vojenského vybavenia zakúpeného od ruských firiem.

Experti OSN minulý týždeň vyzvali na nezávislé vyšetrenie porušovania ľudských práv a možných vojnových zločinov malijských vládnych síl i ruskej Vagnerovej skupiny, ktorá s nimi spolupracuje. (TASR)