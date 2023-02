USA zostrelili nad Atlantickým oceánom čínsky špionážny balón

Bezpečnostná služba Ukrajiny zadržala muža, ktorý pracoval pre ruskú tajnú službu FSB. Za svoje služby mal údajne sľúbený byt na Ruskom anektovanom Krymskom polostrove. Čítaj ďalej

Podozrivým je bývalý vojak ukrajinskej armády, ktorý bol od roku 2010 v kontakte s ruskou FSB a od roku 2020 začal aktívne zhromažďovať spravodajské informácie o bojovom výcviku ukrajinskej armády na juhu Ukrajiny.

Osobitnú pozornosť venoval priebehu medzinárodných vojenských cvičení v Čiernom mori a výcviku pozemných jednotiek ukrajinskej armády na cvičiskách, najmä posádok protitankových raketových systémov Javelin, informovala SBU.

Okrem toho sa zadržaný snažil monitorovať aj dodávky pre armádu a tovarov s dvojakým použitím, ktoré na Ukrajinu prichádzali cez námorné prístavy Odesa, Mariupol, Černomorsk, Izmail a Skadovsk.

Zadržaný v roku 1990 absolvoval vyššiu veliteľskú školu v ruskom meste Kostroma. Následne až do polovice 90. rokov slúžil na veliteľstve vojenského obvodu Odesa.

Do výsluhového dôchodku odišiel v hodnosti kapitána a v centre Odesy si otvoril obchod so športovým vybavením, pričom sa paralelne zapojil do pašovania tovarov tohto druhu z Ruskej federácie.

Práve vďaka tomu sa dostal do pozornosti ruských tajných služieb a počas jednej z ciest do Ruska bol naverbovaný na spoluprácu s FSB, uviedla SBU. (TASR)