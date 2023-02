Taliban zbil a zadržal učiteľa, ktorý v televízii podporil práva žien

Brazília sa chystá potopiť v Atlantiku svoju bývalú lietadlovú loď, ktorá je plná azbestu a ďalších toxických látok. Ide vraj o nevyhnutný krok pre zlý stav plavidla. Rozhodnutie brazílskej armády kritizujú ekológovia. Čítaj ďalej

Bola nasadená v Libanone aj v Kosove

Lietadlovú loď kúpila Brazília v roku 2000 od francúzskeho námorníctva, kde pod menom Foch slúžila skoro štyri desaťročia. Loď bola nasadená okrem iného pri občianskej vojne Libanonu, vo vojne v Zálive či pri operáciách NATO v Kosove v roku 1999.

Pri službe v brazílskom námorníctve však loď postihli dva rozsiahle požiare. Kvôli vysokým nákladom na opravu a modernizáciu sa brazílske námorníctvo napokon rozhodlo v roku 2017 loď vyradiť zo služby.

Lietadlová loď potom niekoľko rokov zostala zakotvená v prístave a v roku 2021 ju odkúpila turecká firma Sök Denizcilik ako železný šrot. Presun lode do Turecka sa začal v júni minulého roka. Keď bola loď pri Gibraltári, tak jej turecké úrady zakázali vplávať do svojich vôd. Kvôli veľkému množstvu toxických látok loď označili za ekologickú hrozbu.

Podľa francúzskych úradov, ktoré cituje denník The New York Times, je na bývalej pýche námorníctva okrem iného najmenej 45 ton azbestu.

Zločin proti životnému prostrediu

Na konci januára prevzalo loď znovu brazílske námorníctvo. To oznámilo, že vzhľadom na zlý stav lode je jediným riešením "kontrolované potopenie". Riešením nie je ani odtiahnutie lode späť do niektorého z brazílskych prístavov, pretože to zakázali súdy.

Všetky prístavy, v ktorých by bolo vrak možné ekologicky zlikvidovať, sa nachádzajú v Európe, píše server G1.

Námorníctvo plánuje loď potopiť zhruba tristo kilometrov od brazílskych brehov na mieste, kde hĺbka mora dosahuje päťtisíc metrov. Podľa námorníctva je miesto dostatočne vzdialené od chránených oblastí, takže ekologické dopady potopenia lietadlovej lode s výtlakom zhruba 32-tisíc ton by mali byť obmedzené.

S tým ale nesúhlasia ekológovia, ktorí označujú rozhodnutie za "zločin proti životnému prostrediu". "Brazílske námorníctvo by malo byť odsúdené za nedbanlivosť. Ak potopí túto vysoko toxickú loď uprostred Atlantiku, tak bez dobrého dôvodu poruší hneď tri medzinárodné dohovory o životnom prostredí, "uviedol Jim Puckett z mimovládnej organizácie Basel Action Network, ktorá sa zaoberá nebezpečnými odpadmi.

Proti potopeniu lode je aj brazílska ministerka životného prostredia Marina Silvaová. Prokurátori však v stredu neuspeli so svojou požiadavkou, aby súd námorníctvu potopenie lietadlovej lode zakázal. Podľa súdu armáda dobre zvážila dôsledky svojich činov. Proti rozhodnutiu sa federálna prokuratúra odvolala.

(ČTK)