Zomrela seriálová Wednesday z Rodina Addamsovcov. Lisa Loringová sa dožila 64 rokov

Vo veku 64 rokov zomrela americká herečka Lisa Loringová, ktorá sa preslávila detskou úlohou Wednesday Addamsovej v televíznom seriáli Rodina Addamsovcov v rokoch 1964 až1966.

Loringová zomrela v sobotu večer v kalifornskom Burbanku na komplikácie spojené s mŕtvicou, ktorú spôsobil vysoký krvný tlak, uviedla pre daný magazín jej dcéra Vanessa Foumbergová.

Loringová mala šesť rokov, keď sa zhostila úlohy Wednesday Addamsovej - pochmúrnej, smrťou posadnutej, vrkočatej dcéry rodiny Addamsovcov. Dovedna vzniklo 64 dielov tohto TV seriálu, v roku 1977 bola nakrútená špeciálna celovečerná časť.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Loringová účinkovala aj v televíznych seriáloch Dr. Kildare, The Girl from U.N.C.L.E., The Pruitts of Southampton, As the World Turns, Search for Tomorrow, ako aj v niekoľkých filmoch.

Loringová, rodená Lisa Ann DeCincesová, sa narodila v roku 1958 na Marshallových ostrovoch, v tom čase známych ako Poručenské územie Tichomorských ostrovov. Krátky čas vyrastala na Havaji, potom sa s matkou presťahovala do Los Angeles, kde sa ako trojročná začala venovať detskému modelingu.

Loringová bola štyrikrát vydatá, ani jedno z manželstiev však nevydržalo. Zanechala po sebe dcéry Marianne a Vanessu. (TASR)