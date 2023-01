Prívalový dážď spôsobil záplavy na Novom Zélande

Ruský prezident Putin pripravuje armádu na ofenzívu a zoceľuje krajinu, keďže očakáva, že vojna potrvá roky, tvrdí agentúra Bloomberg s odvolaním sa na aktérov a poradcov oboznámených so situáciou. Čítaj ďalej

Moskva chce podľa zdrojov agentúry ukázať, že jej armáda môže po mesiacoch strát znovu získať iniciatívu a vytvoriť tlak na Kyjev a jeho podporovateľov, aby súhlasili s prímerím, ktoré by Rusku ponechalo kontrolu nad okupovaným územím.

Po tom, ako ruské jednotky prišli o viac ako polovicu svojich počiatočných ziskov na Ukrajine, nemôže poprieť slabiny ruskej armády ani Putin, povedali agentúre jej zdroje pod podmienkou anonymity.

Pretrvávajúce neúspechy prinútili mnohých v Kremli k realistickejšiemu pohľadu na bezprostredné ambície a k uznaniu, že aj udržanie súčasnej frontovej línie by bolo úspechom.

Putin je však stále presvedčený, že väčšia ruská armáda a ochota akceptovať straty umožní Rusku zvíťaziť aj napriek doterajším neúspechom.

Americkí a európski spravodajskí činitelia pochybujú o tom, že má Rusko napriek minuloročnej mobilizácii zdroja na novú veľkú ofenzívu.

Putinova dôvera v schopnosť jeho armády zvíťaziť odráža nepochopenie odhodlania Západu odvrátiť jeho agresiu.

Napriek tomu sa americkí a európski vojenskí predstavitelia obávajú, že by sa konflikt mohol ustáliť v delostreleckom boji v štýle prvej svetovej vojny s prevažne stagnujúcimi frontovými líniami. To je scenár, ktorý by mohol zvýhodňovať Rusko s jeho početnejšou populáciou a vojenským priemyslom, píše agentúra.

Kremeľ by podľa zdrojov Bloombergu prijal dočasné prímerie, ktoré by Rusku ponechalo kontrolu nad okupovaným územím, aby získalo čas na obnovu svojich síl.

Hoci toto územie nedosahuje hranice ukrajinských oblastí, ktoré Putin vlani nezákonne anektoval, Rusku by stále zostalo veľké teritórium, ktoré by spájalo regióny, ktoré Moskva okupovala pred súčasnou vojnou.

"Ak sa niečo nezmení, čaká nás konflikt, ktorý bude pripomínať prvú svetovú vojnu. Mohol by trvať dlho, pretože obe strany veria, že čas je na ich strane. Putin si je istý, že buď Západ, alebo Ukrajina sa unavia," povedal Andrej Kortunov, šéf Kremľom založeného think-tanku Ruská rada pre medzinárodné záležitosti. (ČTK)