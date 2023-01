Prezidentka napadla na ústavnom súde znenie paragrafu 363

Prezidentka Čaputová napadla na ústavnom súde znenie paragrafu 363. Vo vyhlásení konštatovala, že terajšie znenie paragrafu a právomoci, ktorými disponuje generálny prokurátor, zasahujú neprimerane do nezávislosti súdnej moci.

Oslabenie hlasu súdov rozhodujúcich v konkrétnych veciach tým, že iný orgán verejnej moci - generálny prokurátor - je oprávnený svojimi rozhodnutiami popierať význam rozhodovania súdov, má podľa prezidentky nezanedbateľný vplyv na kvalitu právneho štátu a ochranu práv našich občanov.

Podľa prezidentky je to o to závažnejšie, že rozhodnutie generálneho prokurátora podľa paragrafu 363 Trestného poriadku nie je preskúmateľné. Toto ustanovenie neprimerane a nedôvodne preferuje nepreskúmateľný právny názor jednej osoby v reťazci oprávnených orgánov, teda súdov.



„Nezávislosť súdnej moci je potrebné strážiť. O to viac v mladej demokracii, akou je Slovensko. Zákonné dôvody relativizácie rozhodovacej činnosti súdov preto musia byť reštriktívne, jasné a vyvážené. V prípade terajšieho znenia paragrafu 363 takáto proporcionalita chýba," uviedla vo vyhlásení prezidentská kancelária. (SME)