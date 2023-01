Van der Bellen sa po prísahe ujal druhého funkčného obdobia v úrade prezidenta Rakúska

V Česku sa šíri dezinformácia o úmrtí kandidáta na prezidenta Petra Pavla. Jeho tím aj samotný generál vo výslužbe toto tvrdenie popreli. Prípadu sa už venuje polícia. Čítaj ďalej

Falošné webové stránky, ktoré sú takmer stopercentnou kópiou oficiálneho webu kampane Petra Pavla, obsahujú smútočné oznámenie. V ňom stojí, že Pavel skoro ráno vo štvrtok náhle zomrel.

Nové dno antikampane

Podvod sa dá podľa iDNES zistiť z toho, že webstránka je na inej doméne ako českej a aj URL adresa sa líši.

„Je to poplašná správa, dezinformácia. Pán generál je, samozrejme, v poriadku. Zvažujeme právne kroky, teraz sa musíme poradiť ohľadom nasledujúceho postupu,“ povedala iDNES Pavlova hovorkyňa Markéta Řeháková.

Pavel na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter napísal, že si nikdy nemyslel, že bude musieť napísať na sociálne siete, že žije.

„Niekto rozposiela v mene mojej hovorkyne falošnú kópiu môjho webu so správou o mojej smrti. Antikampaň dosiahla nové dno, poďme tomu povedať rázne nie vo voľbách,“ napísal okrem iného Pavel a oznámil, že už sa tomu venuje polícia.

Falošnú správu odsúdil aj Babiš

Dezinformáciu na Twitteri odsúdil aj Pavlov volebný konkurent Andrej Babiš.

„Aj keď sme súperi, tak s vami absolútne súhlasím. Je to hnus a mrzí ma, že sa niekto k niečomu takému zníži. Polícia by to mala dôkladne preveriť, rovnako, ako to robí v prípade anonymu, ktorý sa mi vyhráža smrťou. Držte sa,“ napísal Babiš. Pavel sa mu následne poďakoval za podporu a na svojom twitterovom účte si z celej kauzy začal uťahovať. Publikoval napríklad fotomontáž pripomínajúcu plagát k filmu o tajnom agentovi Jamesovi Bondovi - Nie je čas zomrieť.

