Letecké opravovne Trenčín sa budú podieľať na opravách stíhačiek F-16

Letecké opravovne Trenčín sa budú v budúcnosti podieľať na údržbe častí stíhacích lietadiel F-16 Block 70 a zavedení logistického informačného systému, informovala hovorkyňa ministerstva obrany Martina Kovaľ Kakaščíková.

Spolupráca s Lockheed Martin

Akciová spoločnosť nadviazala intenzívnu spoluprácu s výrobcom Lockheed Martin Global Inc. v súvislosti so zapojením do projektu modernizácie slovenskej armády a zavedením stíhacích lietadiel F-16 Block 70.

Ako informuje rezort obrany, v podniku momentálne prebieha príprava infraštruktúry pracovísk pre jednotlivé typy opráv.

Technika aj softvér

Konkrétnejšie ide o opravu elektrických agregátov, podvozkov vrátane ich súčastí, ako aj súčastí hydraulického systému lietadla.

„V druhej polovici roka očakávame dodanie skúšobných zariadení, ktorých financovanie je súčasťou kontraktu na dodanie lietadiel F-16 Block 70. Následne sa uskutoční vyškolenie personálu spoločnosti pre obsluhu skúšobných zariadení a vykonávanie opráv a servisu agregátov,“ priblížil Ľubomír Galko, generálny riaditeľ spoločnosti Letecké opravovne Trenčín.

„Ďalšou oblasťou, do ktorej budú Letecké opravovne zapojené, je implementácia softvérovej platformy Ilias, ktorá bola vybraná ako logistický informačný systém pre prevádzku lietadiel typu F-16 Block 70.," uviedlo ministerstvo obrany s tým, že tento systém poskytuje nástroj pre organizáciu logistiky, operačného využitia lietadiel, tréningov, ako aj správu náhradných dielov.

„Súčasťou implementácie v podniku bude hardvérové a softvérové riešenie, ku ktorému bude vyškolený potrebný personál. Z pohľadu využiteľnosti bude softvér prioritne používaný pre servis a opravu agregátov," spresnil rezort obrany.

