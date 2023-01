Trump sa po viac ako dvoch rokoch vráti na Facebook a Instagram

Nepál pošle tzv. čierne skrinky z havarovaného lietadla na analýzu do Singapuru s cieľom zistiť príčinu tragédie. Pôvodne sa mali previezť do Francúzska, kde bolo lietadlo vyrobené. Čítaj ďalej

Čierne skrinky, teda záznamník letových údajov a zapisovač palubnej komunikácie, preskúmajú experti zo singapurského Národného úradu pre bezpečnosť v doprave (TSIB).

Lietadlo ATR 72 leteckej spoločnosti Yeti Airlines smerovalo 15. januára z nepálskej metropoly Káthmandu do mesta Pokhará. Pristáť malo na novom letisku, ktoré uviedli do prevádzky len dva týždne predtým. Tesne pred pristátím sa však zrútilo do neďalekej rokliny rieky Seti a začalo horieť.

Na palube lietadla bol 72 ľudí, z toho 68 cestujúcich vrátane 15 cudzincov a štyroch členov posádky. Medzi cudzincami bolo podľa Yeti Airlines päť Indov, štyria Rusi, dvaja Juhokórejčania a po jednej osobe z Írska, Austrálie, Argentíny a Francúzska.

Nehoda si vyžiadala najmenej 71 obetí na životoch, po poslednom nezvestnom záchranári stále pátrajú, uviedla agentúra Reuters. Príčiny najtragickejšej leteckej nehody v Nepále za posledné tri desaťročia dosiaľ nie sú známe. (TASR)