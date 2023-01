Z českých lekární sa stratili lieky za takmer tri milióny eur, ide zrejme o organizovanú činnosť

Fínsky šéf diplomacie Haavisto verí, že proces ratifikácie žiadostí Fínska a Švédska o vstup do NATO bude napriek sporu s Tureckom ukončený do júla. Pripustil, že protiislamské a prokurdské protesty oslabili ochotu Turecka Čítaj ďalej

Dodal, že Helsinki v tejto veci "veľmi úzko spolupracujú" so Štokholmom.

Ankara naznačila, že na rozdiel od Švédska nemá väčšie výhrady voči vstupu Fínska do NATO. Hoci v minulosti Helsinki odmietali možnosť vstúpiť do NATO bez Švédska, Haavisto po prvý raz spomenul, že do úvahy prichádza aj táto možnosť.

(TASR)